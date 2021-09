CLAMOROSO MILAN | Ibra è out: non parte per Liverpool

Clamorosa notizia in arrivo da Milanello: Zlatan Ibrahimovic è out e non partirà per Liverpool con la squadra.

Redazione Il Milanista

Sono ore caldissime in casa Milan e lo sono ancora di più da pochi minuti. La notizia infatti è di quelle clamorose e terribili allo stesso tempo. Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani in casa del Liverpool. L'attaccante svedese sarà out a causa di una sofferenza al tendine achilleo. Il giocatore resterà quindi a Milano a scopo precauzionale. Lo svedese era tornato in campo domenica contro la Lazio per la prima volta dopo l’infortunio al ginocchio accusato a maggio, trovando anche immediatamente la via del gol. Ora la notizia di un nuovo stop. Si attendono ulteriori aggiornamenti.