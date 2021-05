Corriere dello Sport, prima pagina: “Donnarumma addio Milan, c’è la Juve”

Anche il Corriere dello Sport mette in prima pagina l'addio di Donnarumma al Milan, che si è cautelato con l'arrivo di Maignan

MILANO - "Donnarumma addio al Milan, c'è la Juve". Queste le parole scelte dal Corriere dello Sport in prima pagina, sul Milan . Al centro c'è sempre la questione Donnarumma. Il portiere è sempre in scadenza di contratto con il club meneghino e a queste condizioni l'addio ai rossoneri sembra ormai scontato. Tanto che Maldini e Massara si sono cautelati con l'arrivo di Mike Maignan dal Lille, operazione da 13 milioni di euro più bonus per il cartellino e contratto di 5 anni da quasi 3 milioni di euro all'anno. Manca solo l'ufficialità dell'operazione, che è attesa a breve.

Intanto però al centro delle cronache sportive c'è anche il futuro del portiere titolare della nazionale di Roberto Mancini. Gigio Donnarumma, infatti, piace a tanti club, in primis alla Juventus che è rimasta alla finestra, interessata all'evolversi della situazione del portiere. Dalla Spagna, invece, qualche giorno avevano rilanciato l'interesse del Barcellona, pronto a cedere Ter-Stegen per accogliere Donnarumma. Ma non solo. Anche il Real Madrid starebbe pensando come i blaugrana di cedere il portiere, Courtois, per fare cassa. In questo però ci sarebbe anche De Gea in lista per vestire i blancos. In questo caso sarebbe il Manchester United ad andare alla ricerca di un nuovo estremo difensore, e Donnarumma diventerebbe un nome di strettissima attualità.