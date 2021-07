Corriere dello Sport | ‘Milan, Kaio Jorge può arrivare subito’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Santos per Kaio Jorge

Un altro attaccante per il Milan, questa volta però giovane, dopo aver ufficializzato Olivier Giroud. Un giocatore in gradi di apprendere i trucchi del mestiere e di crescere alle spalle proprio del francese e di Zlatan Ibrahimovic. C'è però una scelta da prendere, le strade per arrivare a Kaio Jorge sono due, come riporta il Corriere dello Sport. La prima è quella 'ufficiale', quella che non rovinerebbe i rapporti con il Santos. Pagare il cartellino della punta al club brasiliano e poi destinare anche le commissioni agli agenti del ragazzo. L'attaccante però ha il contratto in scadenza e a gennaio potrebbe essere preso a parametro zero. Bloccarlo ora per poi farlo arrivare nella finestra invernale di mercato, questa è l'altra strada che può essere scelta da Maldini e Massara.