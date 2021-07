Corriere dello Sport | ‘Ballo-Touré al Milan l’intesa a un passo’

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, concentrandosi sul terzino in forza al Monaco

Un nuovo colpo di mercato per il Milan. La società rossonera continua ad essere protagonista di questa sessione estiva sia in Italia, che in Europa. Viste le operazioni concluse finora. Riscattati Tonali e Tomori, acquistato Maignan e Giroud deve sostenere le visite mediche. Ma non vuole e non può fermarsi il Diavolo. La prossima sarà una stagione importante, quella che segna il ritorno in Champions League, oltre al fato che sarà lunga e piena d'impegni. Maldini e Massara vogliono consegnare una rosa competitiva a Stefano Pioli, ma non solo. sarà importante avere un giocatore per reparto ed evitare di sovraccaricare i calciatori come accaduto l'anno scorso.