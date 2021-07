Calciomercato Milan – L’annuncio che spiazza: “Tutto su un giocatore”

Eppur si muove il mercato del Milan. A guardarsi intorno la società rossonera è fra le poche a movimentare questa prima parte di sessione estiva. Ben presto al gruppo guidato da Pioli si unirà anche l'ultimo acquisto, Olivier Giroud. Forse non abbastanza osannato l'acquisto del centravanti francese, campione d'Europa con il Chelsea e del Mondo con la Francia. Non uno qualunque. Non è più giovanissimo (34 anni), ma è integro fisicamente e può garantire gol e tanto lavoro per la squadra.

In più l'operazione è costata quasi nulla. Due milioni di euro in totale (1 subito ai Blues e l'altro di bonus legato al raggiungimento di alcuni obiettivi). Ibra - Giroud, possono bastare soltanto loro due per tenere in piedi tutto l'attacco rossonero durante l'intera stagione? Probabilmente no, ma a tal proposito arriva un annuncio che spiazza i tifosi del Diavolo, soprattutto per la portata del giocatore a cui si fa riferimento<<<