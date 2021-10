Milan, i convocati di Pioli: la prima in rossonero per Mirante

Ecco i convocati di Stefano Pioli per la gara tra Milan e Bologna, in programma questa sera. Mirante alla prima in rossonero

Redazione Il Milanista

Tutto pronto o quasi per la sfida tra Bologna e Milan, che si giocherà questa sera al Dall'Ara, calcio d'inizio in programma alle 20:45. Partita interessante, con i rossoneri attualmente al 2° posto e i rossoblù all'8°. Due squadre che hanno vissuto un ottimo inizio di stagione, ma il Diavolo è reduce dalla sconfitta in Champions League con il Porto, in trasferta, mentre in campionato con l'Hellas Verona, a Sani Siro, è arrivata una vittoria in rimonta, per 3-2-, dopo il doppio svantaggio iniziale. Sono 21 i calciatori convocati da Stefano Pioli per la gara con il Bologna.

Le assenze del Milan per la gara con il Bologna

Ovviamente non c'è Franck Kessie, come ammesso in conferenza stampa, dal tecnico rossonero. L'ivoriano è reduce da un problema influenzale e non ci sarà, così come è stato assente in Champions League per squalifica. Anche Theo Hernandez e Brahim Diaz non saranno della gara, tamponi ancora positivi per i due calciatori rossoneri. Assente anche Ante Rebic, il croato sente ancora dolore dopo la distorsione accusata con i gialloblù, che gli ha fatto lasciare il campo nel corso della prima frazione di gioco. Anche Pellegri salterà la partita con i rossoblù. Continua quindi il periodo nero per il Milan tra infortuni, defezioni e positività al Covid. C'è invece Antonio Mirante, alla prima in rossonero, dopo il suo arrivo a Milanello, conseguente all'infortunio di Mike Maignan. Anche e Ibrahimovic e Giroud, con lo svedese che dovrebbe strappare una maglia di titolare.

La Lista dei convocati di Stefano Pioli

Bologna-Milan, questa sera al Dall'Ara si gioca la nona giornata di Serie A. Questo l'elenco dei giocatori convocati da Mister Pioli, calcio d'inizio fissato alle 20.45:

PORTIERI

Jungdal, Mirante, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.