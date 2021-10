Milan, Faivre a gennaio non è solo un’indiscrezione

Continuano ad arrivare, insistenti, le voci di un arrivo a gennaio di Romain Faivre al Milan. Ecco le ultime notizie sul francese

Di Romain Faivre del Brest avevamo già parlato, a gennaio non è escluso un nuovo assalto, da parte del club meneghino. In Francia sono convinti che il Diavolo nella prossima sessione di mercato tenterà un nuovo assalto per il trequartista, cercando di trovare l'accordo con la squadra transalpina. Il calciatore è stato inseguito a lungo in estate dal club meneghino, senza però riuscire mai a portarlo a Milanello. Nonostante l'esplosione di Brahim Diaz, quindi, Maldini e Massara continuano a pensare a Romain Faivre .

Il Milan, quindi, pensa già a gennaio. Non un'indiscrezione ma un dato di fatto. Sì perché il club meneghino è sempre alle prese con la grana del rinnovo contrattuale di Franck Kessie e la possibilità di veder partire il mediano in estate, a parametro zero, è un'opzione concreta. Il club rossonero ha fatto la sua offerta, vorrebbe trattenere in rosa l'ivoriano per i prossimi 5 anni, la durata del nuovo accordo proposto, ma per il momento la differenza tra domanda e offerta sembra essere incolmabile e per questo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno di nuovo, alla ricerca di occasioni. Faivre però è un trequartista, che potrebbe anche adattarsi a giocare in mezzo al campo, ma non garantirebbe l'apporto dell'ivoriano in fase d'interdizione. Per questo è difficilissimo ipotizzare una partenza del presidente in inverno. In estate invece, nelle peggiore delle ipotesi, sarà cercato un suo sostituto.