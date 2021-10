Milan, per Belotti la concorrenza arriva dalla Premier League

Nuove notizie sul futuro di Andrea Belotti, che è nel mirino del Milan se dovesse lasciare a zero il Torino. La punta piace in Inghilterra

Continua a tenere banco in casa Torino, quindi, la situazione legata al rinnovo di Andrea Belotti. Il Gallo, Campione d'Europa è in scadenza il prossimo giugno con i granata. Urbano Cairo aveva fatto una proposta importante al suo capitano, la punta però ha rifiutato l'offerta messa sul piatto. Il Milan nel frattempo continua ad osservare interessata la situazione e qualora si dovesse arrivare ad una rottura allora la dirigenza del Diavolo non si farebbe scappare l'occasione. Inoltre, Belotti resta sempre un obiettivo di Maldini e Massara , se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo.

Il Gallo avrebbe deciso di rifiutare i granata per trasferirsi proprio in rossonero. Tutto quindi deciso? Non per Urbano Cairo che non si vuole arrendere all'idea di perdere il suo capitano. Stando a quanto riporta Tuttosport, il club granata vuole assolutamente convincere il proprio capitano a rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2022. Cairo, proverà a fare un ulteriore tentativo nelle prossime settimane per riuscire a convincere la punta. Futuro quindi sempre nebuloso per il numero 9, che sembra inoltre avere anche problemi ad assorbire il gioco di Ivan Juric, che continua ad alternarlo con Toni Sanabria in attacco.