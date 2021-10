Calciomercato Milan | Tutto vero, vorrebbero spendere 60 milioni

I rossoneri sono attesi da tre match molto importanti per motivi diversi nei prossimi 10 giorni. Domenica sera saranno impegnati contro la Roma allo Stadio Olimpico. Poi ci sarà il match con il Porto per tenere vive le speranze di qualificarsi agli ottavi di Champions League e infine il derby del prossimo 7 novembre.

Come sempre però, pur lontani dalla finestra di mercato ufficiale, sono proprio le indiscrezioni sui futuri acquisti e cessioni del Milan a far trepidare i supporter rossoneri. In queste ore dall'Inghilterra è arrivata la conferma di una notizia che non farà dormire sonni tranquilli a mister Pioli<<<