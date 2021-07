La Champions riporta in alto il Milan: novità dagli sponsor

Cambia l'appeal del Milan con il ritorno in Champions League, i rossoneri stanno ritrovando l'appeal dei giorni migliori.

Redazione Il Milanista

Dopo sette lunghissimi anni il Milan è finalmente ritornato in Champions League, in quella che è sicuramente la sua casa e il suo habitat naturale. Le sette vittorie dei rossoneri nel torneo più importante d'Europa e, probabilmente, anche del mondo, portano il Diavolo ad avere uno status che fa invidia a tutti i club, escluso il Real Madrid. La qualificazione alla prossima Champions cambia sicuramente gli scenari in casa Milan, sia sul piano del mercato che sull'appeal che la società sta cercando di ritrovare.

Per quanto riguarda il mercato, sicuramente giocare la massima competizione europea agevolerà la dirigenza nel lavoro di convincimento. Infatti, se i grandi campioni sono già affascinati in automatico dall'indossare una maglia gloriosa come quella del Milan, la Champions League è la ciliegina sulla torta per portare a Milano i grandi nomi. Profili di livello che negli ultimi anni sono mancati ma che il Milan per il suo blasone merita di avere in rosa.

Cambia l'appeal

Anche sul fronte extra calcistico la qualificazione in Champions League incide e non poco. Infatti questa nuova posizione del Milan porta sicuramente i rossoneri ad avere un fascino diverso agli occhi degli sponsor. Come riportato da Tuttosport, sono molteplici le novità che potrebbero riguardare il mondo Milan sin dalla prossima stagione.

Dopo aver avviato la partnership commerciale con BMW, la società ha confermato quelle con EA Sports, Banco BPM, Skrill e Sanypay. Non è tutto però, dato che è molto probabile che nelle prossime settimane possano essere annunciate nuove collaborazioni, come quella con l'azienda cinese OPPO, produttrice di cellulari. Novità anche nel settore fotografia, dove dopo quattro anni LaPresse dovrebbe lasciare il posto a Getty Image.

Tanti cambiamenti quindi, per un Milan che sta ritornando al blasone di un tempo, anche grazie al lavoro incredibile di una società che negli ultimi anni ha lavorato in maniera grandiosa.