Calhanoglu polemico: “Solo Pioli voleva la mia conferma”

Sono arrivate le dichiarazioni di Calhanoglu sul suo passaggio dal Milan all'Inter, tono polemico da parte del turco.

Ha fatto molto rumore il passaggio di Hakan Calhanoglu da una sponda all'altra di Milano. Il fantasista turco ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan e di trasferirsi a parametro zero dai cugini campioni d'Italia. Una scelta che ha suscitato la rabbia dei tifosi che, già irritati dopo la questione Donnarumma , non hanno risparmiato critiche anche verso l'ex numero 10.

Intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista nerazzurro ha parlato del suo addio al Milan e del suo conseguente passaggio all'Inter, senza omettere un certo tono polemico. Queste le sue dichiarazioni: "Il rumore lo fanno i tifosi, è normale. Per un giocatore così è normale. Ma non sono il primo e neanche l'ultimo. Sono passati tanti giocatori da Milan a Inter e viceversa, per questo non sono né il primo né l'ultimo. Io volevo solo guardare in avanti al mio futuro, con grande rispetto al Milan. Io ho fatto tante cose per il Milan in 4 anni, ho rispettato tutti. Quelli che mi conoscono sapevano tutto. Però ho una nuova avventura all'Inter e devo guardare in avanti.