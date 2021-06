Caldara, tutte le squadre interessate al difensore del Milan

Tornerà al Milan Mattia Caldara, ma l'attenzione sul difensore rossonero è già molto alta. Ecco a chi piace il calciatore

Mattia Caldara, attualmente in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, tornerà in estate a far parte della rosa del Milan. Il club bergamasco non dovrebbe attivare l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro. La situazione sembra essere già scritta. Una somma che farebbe molto comodo alle casse rossonere. Di diverso avviso sembra però essere il club di Percassi che difficilmente sborserà questa somma. Al termine della stagione dunque, il difensore centrale 26enne farà ritorno a Milanello, in attesa di capire quale sarà il suo destino.

Caldara, l'interesse di due club

Resterà in rossonero almeno fino al raduno, queste erano le prime indicazioni sul futuro del ragazzo. Poi sarà Stefano Pioli a valutare il giocatore. Il Milan infatti non effettuare nessuna minusvalenza e piuttosto che rivenderlo a prezzo ribassato preferirebbe inserirlo nella rosa della prossima stagione. Un'alternativa ai titolari, a meno che dalle parti di via Aldo Rossi non arrivasse un'offerta davvero convincente. Proposta che potrebbe anche arrivare perché l'attenzione sul centrale è davvero molto alta. Piace al Genoa, un possibilità che avevamo già riportato. Secondo quello che porta calciomercato.com, però, ci sarebbe anche l'Hellas Verona.

Richieste alte da parte del Milan

Il problema di fondo è che il Milan cederebbe Caldara a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, in caso di prestito. E difficilmente sia il Genoa, che l'Hellas Verona si spingerebbero vicino ai 15 milioni che Maldini e Massara vorrebbero incassare. Uno sconto? Potrebbe anche essere preso in considerazione, ma solo se fosse il giocatore ad esporsi in prima persona. Una situazione quindi ingarbugliata e che andrà risolta nelle prossime settimane, ma i rossoneri non hanno fretta. Anche perché prima ci sono altre questioni da risolvere, come la questione Calhanoglu. Caldara però ha già riscosso le prime ammiratrici e non è escluso che altri club possano bussare per lui dalle parti di via Aldo Rossi.