Brandt sotto osservazione, ma il tedesco potrebbe restare al Dortmund

Uno degli obiettivi del Milan per la trequarti è Julian Brandt, ma il tedesco potrebbe restare al Borussia Dortmund.

Continua la ricerca da parte dei dirigenti rossoneri del trequartista da regalare a mister Pioli. Il tecnico ha chiesto alla società di migliorare la rosa con giocatori di qualità, e per questo motivo si stanno vagliando numerose ipotesi per trovare la migliore soluzione possibile. Non può bastare il solo Brahim Diaz, nonostante l'elevata considerazione che società e tecnico hanno del talento spagnolo, come dimostra la maglia numero 10 che gli è stata affidata. Il classe 1999 non può reggere da solo il peso della trequarti e per questo motivo gli si vuole affiancare un giocatore più esperto.

A tal proposito nella lista di Maldini e Massara ci sono vari profili di livello, giocatori che hanno alle spalle un'esperienza importante. Il preferito continua ad essere Nikola Vlasic del CSKA Mosca, mentre non sono tramontate le piste che portano ad Isco del Real Madrid e a Josip Ilicic dell'Atalanta. Per tutti e tre, però, le trattative sono molto difficili, con motivi diversi per ogni situazioni. Per questo la dirigenza sta vagliando nuove ipotesi, e negli ultimi giorni si è parlato molto di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Il tedesco nell'ultima stagione non è stato uno dei più utilizzati, nonostante abbia disputato comunque un'annata di buon livello. Con l'arrivo del nuovo tecnico Marco Rose vorrebbe giocarsi le sue chance, ma potrebbe anche partire per essere certo di un posto da titolare.

Le parole di Brandt

Nel frattempo lo stesso Brandt è intervenuto ai microfoni di RTL per parlare del suo futuro, dando delle informazioni ben precise riguardo un suo possibile addio dalla Bundesliga. Queste le sue parole: "Non ho mai alimentato queste voci di trasferimento. Erano i giornali in Italia. Naturalmente è bello quando altri club esprimono interesse ma da parte mia, non c'è mai stato alcun segnale per andare via. Non credo che giocherò altrove quest'anno".