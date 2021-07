Il Milan rallenta, la Lazio si inserisce: la situazione intorno ad Ilicic

Ilicic è sicuramente uno dei primi obiettivi del mercato rossonero, ma la trattativa è al momento ferma e la Lazio è in pressing.

Redazione Il Milanista

Tra i tanti nomi accostati al Milan in queste settimane regge sempre quello di Josip Ilicic. Il fantasista sloveno è in orbita rossonera da mesi, già nelle scorse sessioni di mercato c'era stato un interesse del Diavolo per portarlo a Milano. Non c'è mai stato, però, l'affondo della dirigenza del club di via Aldo Rossi. Per questo motivo Ilicic continua a vestire la maglia orobica, ma il suo futuro appare sempre più lontano da Bergamo. Lo sloveno continua ad essere uno dei principali obiettivi del Milan, con i rossoneri che vedono in lui uno dei sostituti perfetti di Hakan Calhanoglu, ma l'operazione non è semplice come sembra.

La situazione

Come riportato da La Gazzetta dello Sportla trattativa tra Ilicic, il Milan e l'Atalanta ha subito un brusco rallentamento negli ultimi giorni. A mettere in standby la trattativa è stato principalmente il Milan, che vuole fare altre valutazioni prima di fare la scelta di portarlo a Milanello. Tanti i dubbi della dirigenza e dello staff rossonero sullo sloveno, soprattutto a livello contrattuale. Ilicic, infatti, è un classe 1988 e ha uno stipendio di oltre due milioni a stagione. Una cifra importante per un giocatore comunque già avanti con l'età, nonostante le sue qualità non siano in discussione. Spaventa anche la cifra richiesta dall'Atalanta che, nonostante il contratto in scadenza nel prossimo giugno, chiede per lui 5/6 milioni di euro. Inoltre il calciatore vorrebbe un contratto triennale, mentre il Milan vorrebbe trovare un accordo di durata più breve.

Per questi motivi la situazione è al momento ferma, e ad approfittarne potrebbe essere la Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste e il tecnico ex Napoli sono convinti del giocatore e hanno accelerato nelle ultime ore. L'affondo potrebbe arrivare a breve, con la Lazio che potrebbe quindi soffiare Ilicic al Milan. Qualora l'operazione con i biancocelesti non dovesse concretizzarsi, il Milan potrebbe fare un altro tentativo ad agosto.