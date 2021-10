Brahim Diaz ha convinto tutti, ora bisogna riscattarlo. Il piano dei rossoneri

Il Milan si sta coccolando Brahim Diaz e le manovre per riscattare il cartellino del trequartista dal Real Madrid sono già iniziate

Brahim Diaz ha conquistato tutti. Buone prestazioni, goal e assist, in campionato e in Champions League. Si è ritagliato un posto nell'undici titolare di Stefano Pioli e adesso Maldini e Massara stanno lavorando al piano per trattenere lo spagnolo a titolo definitivo. Arrivato in prestito biennale dal Real Madrid, con diritto d riscatto in favore dei rossoneri, ma con l'aggiunta della clausola di contro-riscatto in favore dei Blancos. Da qualche tempo i dirigenti del Diavolo stanno lavorando a un piano per acquisire lo spagnolo a titolo definitivo ed evitare di esporsi al rischio di perderlo tra due anni.