Milan, trattenere Brahim Diaz è una priorità. Il punto sullo spagnolo

E' fermo ai box a causa della positività al Covid, ma il Milan ha già iniziato a pensare al riscatto di Brahim Diaz

Brahim Diaz è ormai una pedina fondamentale del Milan di Stefano Pioli. In 7 partite ha incantato tutti con 3 reti e un assist, aiutando il Diavolo a raggiungere i primi successi di questa stagione. Anche i tifosi milanisti stanno dimostrando tutta il loro amore nei confronti dello spagnolo. Arrivando a dedicargli il coro "Siam venuti fin qui per vedere segnare Brahim", parafrasando il più celebre inno dedicato alla legenda Kakà. Proprio per questo la società dovrà impegnarsi al massimo per strappare un sì a Brahim Diaz (e non solo). Su di lui si fonda parte del progetto di mister Pioli e il classe '99 di Malaga dovrà essere una delle pietre fondanti dei futuri successi rossoneri.