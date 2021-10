Calciomercato Milan \ Maldini scatenato: “Proposta ufficiale”

E' partito il conto alla rovescia. Ancora poche ore alla partita che potrebbe cambiare il destino europeo del Milan. Il Diavolo si presenta all'appuntamento con la storia in formazione rimaneggiata, ma gli ultimi risultati hanno dimostrato che la rosa di Stefano Pioli non è solo di qualità, ma anche abbastanza lunga.

Il Porto non è né l'Atletico Madrid, né il Liverpool, ma è comunque una squadra solida abituata a giocare in Champions. Talento e pragmatismo, due caratteristiche che i rossoneri hanno sfruttato al massimo in campionato. E' arrivato il momento di metterle in campo nel palcoscenico più prestigioso.