San Siro riapre i suoi cancelli: info biglietti per Torino e Porto

Sta per ripartire il campionato e il Milan apre le prevendite anche per le sfide con il Torino e il Porto. Ecco tutte le info

Sta per ripartire il campionato di Serie A , dopo la sosta per le Nazionali. I ragazzi di Stefano Pioli scenderanno in campo sabato 16 ottobre alle 20.45, contro l' Hellas Verona di Igor Tubdor. Oltre alla possibilità di acquistare il biglietto della gara con i gialloblù, il Milan ha aperto la prevendita anche alla partita casalinga del 26 ottobre contro il Torino e la 4° giornata del gruppo B di Champions League contro il Porto .

Il costo dei biglietti per Milan-Torino parte dai 10€ per il terzo anello rosso centrale. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 12€ in alcuni settori dedicati e solo se accompagnati da un adulto che compra a prezzo pieno nello stesso settore. Biglietti a tariffa speciale in alcuni settori dedicati anche per gli Over 65. Inoltre, per Milan-Torino sarà attivo il cambio nominativo.