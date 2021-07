Bakayoko vuole il Milan, il Chelsea potrebbe aprire ad un prestito

Resiste il nome di Bakayoko in ottica Milan, e il centrocampista francese è favorevole ad un ritorno in rossonero.

Redazione Il Milanista

In attesa di definire qualche cessione che potrebbe aiutare il bilancio, la dirigenza rossonera continua a lavorare sul mercato in entrata. I probabili addii di Hauge, Conti e Caldara potrebbero permettere a Maldini e Massara di muoversi con più libertà e di riuscire a spendere anche qualcosa in più. Per questo motivo continuano i colloqui con più società e con più giocatori per trovare le pedine migliori affinché la rosa a disposizione di Stefano Pioli possa essere completa nel più breve tempo possibile. Sarà necessario portare a Milano un trequartista e un terzino destro, ma entro la fine del mercato si cercherà di acquistare anche un altro centrocampista.

Infatti, in virtù dell'assenza in contemporanea di Kessie e Bennacer per la Coppa d'Africa a metà stagione, sarà necessario allungare il roster degli uomini di centrocampo. Anche per questo motivo è in standby la cessione di Pobega, che potrebbe restare come quarto centrocampista alle spalle dei due titolari e di Tonali. Da non dimenticare Krunic, che Pioli ha però utilizzato più nei tre della trequarti. Si continua a seguire per questo motivo Tiemouè Bakayoko, che è tornato al Chelsea dopo il prestito al Napoli della scorsa stagione. Il Milan è fortemente interessato al centrocampista, che dal canto suo sarebbe favorevole ad un ritorno in rossonero.

La situazione con il Chelsea

Bisognerà, però, trattare con il Chelsea, che come Maldini e Massara sanno bene è un osso duro nelle trattative. La volontà del calciatore potrebbe dare una grossa mano, ma anche i Blues sembrano più propensi a liberarsene. Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i campioni d'Europa vorrebbero liberarsi degli elevati costi del centrocampista francese, e per questo motivo sarebbero disposti a cederlo in prestito al Milan. L'ostacolo più grande è rappresentato però dallo stipendio, dato che Bakayoko guadagna attualmente 3,5 milioni a stagione, cifra fuori portata per le casse del Milan. Filtra comunque ottimismo, nelle prossime settimane la trattativa potrebbe decollare.