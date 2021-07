Corriere dello Sport | Milan: ‘Leao o Hauge, l’uscita a sinistra’

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla cessioni del Milan, fondamentali per il mercato

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano senza sosta al mercato del Milan. Colpi in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione, in modo da poter bissare, o migliorare, quanto fatto nell'ultimo anno. Alzare l'asticella, questa è l'intenzione della dirigenza, che vuole consegnare al suo allenatore un rosa competitiva sia livello qualitativo, che numerico. Nessuno fino in Italia è stato attivo sul mercato come il Milan che però adesso ah bisogno di fare qualche cessione, sia per far quadrare i conti che per poter continuare ad investire.

Leao e Hauge, destini incrociati: uno parte e uno resta

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili cessioni di Rafael Leao e Jens Petter Hauge. Une dei potrebbe lasciare Milanello nelle prossime settimane, sempre che arrivi la giusta offerta. Una mossa che permetterebbe a Maldini e Massara di fare cassa e poi reinvestire sui nuovi arrivi. Entrambi piacciono all'esterno, in Germania in norvegese e in Inghilterra l'ex Lille. Eintracht Francoforte e Wolfsburg hanno messo gli occhi sull'ex Bodo Glimt, i primi hanno già fatto la loro mossa mettendo sul piatto 7-8 milioni di euro, ma il Milan vuole il doppio, 15 milioni di euro anche se a 12-13 potrebbe anche chiudersi. Mentre Leao è finito nel mirino del Wolverhampton, che in rosa ha diversi portoghesi, i contatti con Jorge Mendes vanno avanti e potrebbe essere formulata una prima proposta a breve. In ogni caso partirà soltanto lì a sinistra.

Il punto sulle altre possibili cessioni

Sempre secondo il Corriere dello Sport ci sono altri giocatori con la valigia in mano. Mattia Caldara piace al Venezia, gli spazi in rossonero sono pochi e una sua partenza non sarebbe una sorpresa. Così come non sarebbe una sorpresa il ritorno di Castillejo in Spagna, mentre Andrea Conti è conteso dalle due squadre di Genova.