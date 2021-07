Bakayoko, non solo il Milan. Spalletti lo rivuole a Napoli

Il Milan e il Napoli sono pronte a contendersi Tiémoué Bakayoko sul mercato. Ecco il punto della situazione sul centrocampista del Chelsea

Redazione Il Milanista

E' finta l'avventura di Tiémoué Bakayoko con il Napoli e ha fatto ritorno in Inghilterra, al Chelsea. Ma le possibilità d'imporsi con la squadra di Londra davvero poche. Cerca una nuova squadra il mediano, un club pronto a puntare su di lui. Quale sarà quindi il futuro del calciatore francese? Non è un segreto che i colori rossoneri gli siano rimasti nel cuore, dopo la sua prima avventura italiana. E vorrebbe tornare, tanto da essersi proposto proprio al club meneghino nei giorni scorsi. E il suo nome è stato proposto a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Diavolo ci pensa, riflette anche perché con il Chelsea dopo il riscatto di Fikayo Tomori c'è in ballo la questione legata a Olivier Giroud. E l'attaccante sembra essere davvero vicino al Diavolo.

Il Chelsea intanto ha fatto la sua mossa

E proprio l'attaccante e il centrocampista hanno in comune diverse cose. Oltre alla stessa squadra infatti è anche la questione contrattuale che accomuna i due. Il Chelsea infatti ha fatto scattare l'opzione unilaterale di rinnovo di un anno sia per Giroud, che per Bakayoko, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il Milan ha un 'accordo da tempo con la punta e aspetta che la squadra londinese lo liberi a parametro zero. Il mediano invece era in scadenza nel 2022 e questo sembrava poter portare ad una trattativa al ribasso rispetto a un anno quando il Chelsea chiedeva 20 milioni di euro. La strada adesso è in salita.

La richiesta di Spalletti

Come se non bastasse però il Milan dovrà fare i conti anche l'ex squadra di Bakyoko, il Napoli. Luciano Spalletti, infatti, avrebbe chiesto alla dirigenza azzurra di riprendere il mediano, vuole un centrocampista con quelle caratteristiche fisiche e di gioco, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Pista per ora fredda perché il giocatore preferirebbe i rossoneri. Ma se Maldini e Massara non riusciranno a trovare un accordo con i Blues, allora la pista legata al club partenopeo potrebbe tornare di strettissima attualità.