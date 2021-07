Mercato Milan – Contatti continui: “Maldini non vuole mollarlo”

Maldini non molla un giovane calciatore

Il Milan lavora con forza sul mercato in entrata. L'obiettivo rossonero è presto detto. Consegnare a Stefano Pioli una squadra più forte e più attrezzata rispetto allo scorso anno. Ma soprattutto c'è una Champions League da affrontare. Servono pertanto a giocatori utili a questi livelli e che magari abbiano già esperienza. La filosofia che ha accompagnato l'esperienza di Elliott al Milan sino ad oggi però, non sarà abbandonata. La preferenza verrà infatti ancora data a giovani forti e dalle ultime prospettive, da far crescere ed esplodere nel calcio che conta. Proprio nelle ultime ore, a tal proposito circola un nome interessante, confermato anche dal noto giornalista, Antonio Vitiello<<<