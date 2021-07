Calciomercato Milan – Furia Lotito, Maldini può sognare in grande

Guardiamoci intorno. Nessuna grande squadra, soprattutto in Italia, ha ancora messo a segno colpi clamorosi. Nel suo piccolo il Milan, si è mosso eccome. E' vero che ha perso due pilastri come Donnarumma e Calhanoglu, ma ha già chiuso tre operazioni importantissime: Maignan, Tomori e Tonali. Come dite? Due di questi erano già nel capoluogo meneghino?

Giusta osservazione, ma per tutti e tre questi calciatori il Diavolo ha sborsato soldi cash per acquistarli/riscattarli. Non si ferma certo qui l'onda lunga di Maldini e Massara. In mezzo alle tante notizie più o meno esaltanti, continua ad aleggiare un grande sogno di mercato.Vediamo tutte le novità di giornata nella consueta raffica de IlMilanista<<<