Bakayoko di ritorno al Milan: la firma arriverà soltanto domani

Tutto fatto, o quasi. Tiemoue Bakayoko sarà un nuovo calciatore del Milan. Oggi le visite mediche, domani la firma sul contratto

Arrivato ieri sera intorno alle 20 con un volo privato da Londra, Tiemoue Bakayoko sta per legarsi nuovamente al Milan , dopo l'ultima stagione giocata a Napoli e quella precedente con la maglia del Monaco. Il classe 1994 (già 44 presenze e 1 goal nella stagione 2018/2919), riabbraccia il Diavolo in prestito oneroso, biennale, con diritto di riscatto a 15 milioni che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Accordo raggiunto con il Chelsea che solo nelle ultime settimane ha aperto alla possibilità del trasferimento a titolo temporaneo. Il calciatore è sbarcato in Italia con i suoi agenti e questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito, poi sarà tempo di firme sul contratto che lo legherà al club meneghino per le prossime due stagioni.

La firma però non arriverà in giornata, né tanto meno in serata. Stesso identico discorso può essere fatto anche per l'ufficialità dell'arrivo del mediano. Tutto rimandato a domani, confermato dal portale tuttomercatoweb, che ha dato gli ultimi aggiornamenti sul calciatore francese e il Milan. In gni caso però Maldini e Massara stanno per piazzare un nuovo colpo in questa sessione estiva di mercato, l'ennesimo. Era il preferito come rinforzo in mezzo al campo Bakayoko, permetterà di vivere con maggiore tranquillità le assenze in contemporanea sia di Ismael Bennacer e Franck Kessie, entrambi infatti prenderanno parte alla prossima Coppa d'Africa in inverno. Entrambi non saranno a disposizione di Stefano Pioli, che si dovrà affidare a Sandro Tonali, Rade Krunic e proprio l'ex Chelsea Tiemoue Bakayoko.