Offerta dalla Spagna per Castillejo, il Milan deve dare una risposta

E' arrivata la prima offerte per Castillejo del Milan, lo spagnolo è sul mercato è può salutare i rossoneri

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato, non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. E la società rossonera tra i tanti nomi che sta vagliando per la trequarti, in questa sessione estiva, ha messo nel mirino anche calciatori che possono giocare sulla destra come l'ex Villarreal. Sulle tracce del calciatore c'è da tempo il Getafe, che in Italia ha già fatto shopping dato dalla Sampdoria è arrivato Jakub Jankto dalla Sampdoria per 6 milioni di euro, ma ha anche ceduto o sta per cedere. Il Brighton, infatti, è pronto a versare 18 milioni di euro, la clausola rescissoria, per Marc Cucurella.