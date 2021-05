Atalanta-Milan, tutte le curiosità sulla partita di Bergamo

Si avvicina Atalanta-Milan, ecco tutte le curiosità sulla partita di Bergamo di questa sera, tratte dal sito ufficiale rossonero

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina la partita che vale una stagione, Atalanta-Milan. Match da dentro o fuori, che vale per la squadra di Stefano Pioli la matematica certezza di un posto nella prossima Champions League, con l'eventuale vittoria.

Ecco tutte le curiosità sulla gara di questa sera, tratte da sito ufficiale rossonero.

120º confronto in Serie A tra Atalanta e Milan: bilancio in favore dei rossoneri per 51 successi contro i 25 nerazzurri - completano 43 pareggi.

Da una parte, il Milan ha tenuto la porta inviolata in tutte ultime quattro gare di Serie A e non fa meglio da marzo 2006 (cinque); dall’altra, l’Atalanta ha segnato 27 gol nelle ultime nove gare casalinghe in campionato, per una media di tre a partita.

Il Milan ha ottenuto 76 punti in questo campionato finora: si tratta già della miglior stagione in termini di punti per i rossoneri dal 2011/12 (chiusa a quota 80).

Con un successo il Milan può stabilire un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A: attualmente è a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l'Inter 2006/07.

Il Milan potrebbe eguagliare il record di successi esterni in un singolo campionato nei top-5 campionati europei, al pari del Real Madrid 2011/12 e Manchester City 2017/18 (16).

Milan (50.25%) e Atalanta (50%) sono due delle tre formazioni con la miglior percentuale di tiri nello specchio nel campionato in corso, secondo in questa graduatoria il Genoa (50.21%).

Il Milan ha incassato 17 reti in questo campionato fuori casa: in un campionato a 20 squadre, i rossoneri hanno fatto meglio solo nel 2004/05 (11) e nel 2010/11 (12).

Hakan Çalhanoğlu è il centrocampista che ha creato più occasioni per compagni in questa stagione nei top-5 campionati europei (98).

Il Milan conta tre giocatori in doppia cifra di reti in un singolo campionato (Ibrahimović, Rebić e Kessie) per la prima volta dalla stagione 2012/13 (Balotelli, Pazzini ed El Shaarawy).