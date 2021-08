Altre due cessioni in vista: Castillejo e Conti sono ormai ai saluti

Samu Castillejo e Andrea Conti sono due esuberi per il Milan, e la dirigenza sta cercando di piazzarli sul mercato.

Sono giornate molto calde per il mercato del Milan e di tutte le altre squadre. Manca sempre meno al termine del calciomercato ma, soprattutto, manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di Serie A. Si parte il prossimo weekend, con la sfida tra Inter e Genoa che aprirà il campionato. Per il Milan debutto allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria lunedì 23 aprile. Per quella data la dirigenza del Milan conta di regalare a Stefano Pioli almeno altri due colpi. Si cercherà, infatti, di portare a Milano in questi giorni sia un terzino destro , con la trattativa con Florenzi che procede spedita, sia un centrocampista , dove Adli sembra molto vicino.

Oltre agli ultimi acquisti, però, Maldini e Massara dovranno pensare anche a piazzare gli esuberi rimasti, affinchè il tecnico rossonero possa lavorare con gli uomini di cui ha effettivamente bisogno. Dopo le cessioni di Mattia Caldara al Venezia e di Jens Petter Hauge all'Eintracht Francoforte, a breve ci saranno altri due addii. Andrea Conti e Samu Castillejo, infatti, non rientrano nei piani del Milan, e si sta cercando la soluzione migliore per loro. Per quanto riguarda il terzino ex Atalanta c'è stato l'interesse della Sampdoria e del Cagliari, con soprattutto i sardi che sembrano molto interessati. Ma si tratta, appunto, solo di un interesse, nessuna trattativa è stata concretamente avviata. Per l'esterno spagnolo, invece, c'è il Getafe in pressing per riportarlo in patria, anche se al momento non ci sono novità.