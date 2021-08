Tuttosport, prima pagina: “Milan: Florenzi, Bakayoko e Adli”

La prima pagina del noto quotidiano sportivo nazionale.

Si sta nuovamente infiammando il mercato in entrata del Milan. Concluse ufficialmente le due cessioni di Hauge e Caldara, passati ad Eintracht Francoforte e Venezia, ora Maldini e Massara possono portare a termine alcune delle trattative avviate per completare la rosa di mister Pioli. Dialoghi aperti e in fase avanzata con la Roma per portare a Milanello Alessadnro Florenzi. Il laterale campione d'Europa ha superato tutti nelle preferenze e, viste le difficoltà per arrivare a Diogo Dalot, potrebbe sbarcare a Milano già nelle prossime ore. Con i giallorossi si lavora sul prestito secco, ma manca l'accordo per il tipo di riscatto. Il Milan vuole un diritto, la Roma un obbligo. L'impressione è che l'accordo possa raggiungersi per un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze o alla qualificazione del Milan alla prossima Champions League. Un colpo sicuramente importante per il Diavolo, per l'esperienza accumulata da Florenzi in questi anni, per la sua duttilità, per l'utilità nel compilare le liste.