Albertosi: “Milan, attento a questo Spezia. Il rinnovo di Donnarumma…”

MILANO – Attraverso i microfoni di TMW, Enrico Albertosi, ex portierone che ha vestito sia la maglia del Milan che dello Spezia, si è espresso sulla partita di domani sera fra la squadra di Pioli e quella di Italiano. Lo Spezia è stato infatti il primo club nel quale Albertosi ha militato da professionista. La casacca rossonera, invece, l’ha vestita dal 1974 al 1980, vincendo una Coppa Italia e uno Scudetto.

LE SUE PAROLE – “Lo Spezia mi sembra una squadra corsara, che mette in campo tanta intensità. Gioca un bel calcio, a viso aperto. Per essere una neopromossa, non ha paura delle grandi avversarie e se la gioca con tutte. Devo dire che il tecnico riesce a dare anche una bella carica ai suoi giocatori: sa benissimo come motivarli. Se il Milan deve preoccuparsi? Un po’ sì, perché lo Spezia gioca sulle ali dell’entusiasmo e in queste sfide non ha niente da perdere”.

SULLA LOTTA SCUDETTO – “Il Milan ha dimostrato di essere maturo e pronto per giocarsi questo traguardo. Ha saputo vincere parecchie partite anche senza giocatori molto importanti. Inoltre Pioli sta recuperando tutti; il Milan può lottare sino in fondo per la vittoria del campionato con Inter e Juventus. Credo siano tutte sullo stesso piano: i bianconeri hanno praticamente due squadre, mentre per l’Inter non giocare più le coppe potrebbe rivelarsi un vantaggio”.

SUL CONTRATTO DI DONNARUMMA – “Se arriva a guadagnare dieci milioni di euro a stagione beato lui. Io personalmente non sono molto d’accordo. Già percepire un ingaggio da sei milioni a vent’anni non capita a tutti. Passare da sei a dieci mi pare troppo. Comunque è un gran portiere, titolare nel Milan e in Nazionale. Se il club rossonero riuscisse a trattenerlo, potrebbero andare avanti con lui fino a quarant’anni”.