Serie A, Spezia-Milan: i convocati di Stefano Pioli

MILANO – Domani sera il Milan farà visita allo Spezia per il ventiduesimo turno di Serie A, il terzo del girone di ritorno. L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, riavrà a disposizione sia Matteo Gabbia, rimasto ai box per circa due mesi, sia Simon Kjaer, infortunatosi nel derby di Coppa Italia lo scorso 26 gennaio. Probabilmente, però, entrambi siederanno almeno inizialmente in panchina. Fikayo Tomori resta infatti in netto vantaggio per affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa. Per l’inglese si tratterà della terza presenza consecutiva da titolare. Sulla corsia di destra mancherà lo squalificato Davide Calabria, il quale verrà sostituito da Diogo Dalot. A metà campo potrebbe rivedersi dal primo minuto Ismael Bennacer, anche lui tornato a completa disposizione. Accanto all’algerino ci sarà l’immancabile Franck Kessié.

Sulla trequarti, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic, ritroverà posto Hakan Calhanoglu. Sulle fasce sono ancora in corso dei ballottaggi. A destra Samuel Castillejo insidia Alexis Saelemaekers, mentre dalla parte opposta si contendono una maglia Rafael Leao e Ante Rebic. Panchina per Mario Mandzukic, che potrebbe trovare spazio nella ripresa. E’ ancora infortunato, invece, Brahim Diaz. Intanto, mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita.

Portieri – Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori – Diogo Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti – Bennacer, Çalhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti – Ibrahimovic, Rafael Leao, Mandzukic, Rebic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, S. Bastoni; Estevez, Agoume, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Zoet, Capradossi, Dell’Orco, Marchizza, Ramos, Chabot, Acampora, Saponara, Pobega, Riccci, Leo Sena, Agudelo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Diogo Dalot, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kjaer, Gabbia, Kalulu, Tonali, Meitè, Saelemaekers, Hauge, Krunic, Rafael Leao, Mandzukic.