Verona 0-2 Milan, le dichiarazioni di Dalot nel post partita

MILANO – Diogo Dalot, terzino rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 0-2 del suo Milan a Verona.

PRIMO GOL IN SERIE A E PRESTAZIONE DEL MILAN – “Sono felice per questo primo gol ma molto di più per la prestazione della squadra. L’atteggiamento è stato giusto e lo abbiamo dimostrato”

SUL RENDIMENTO SULLE FASCIE – “In tutte le partite cerco di fare il meglio e di dare il massimo per il club. Non è facile cambiare posizione tutte le partite ma voglio dare il meglio per il Milan e il club”

ADATTAMENTO ALLA SERIE A – “Si può sempre migliorare. Sono un ragazzo che vuole lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Mi sto adattando al calcio che giochiamo. Sono felice perché questa partita aiutano a dare confidenza alla squadra e a me”

GIOVEDI’ PARTITA CONTRO L’EX SQUADRA, IL MANCHESTER UNITED – “E’ un occasione speciale, non posso mentire. Sono contento di rivedere compagni e uno stadio che mi ha dato tanto. Ora sono un giocatore del Milan e se giocherò darò il massimo per il club. Se arriviamo con questa confidenza potremo fare bene“.

GOL PROVATO IN ALLENAMENTO O ALLA PLAY STATION – “Ho provato questo gol in allenamento. Proviamo sempre tanti tiri a fine allenamento. L’ho segnato in partita e sono molto contento”

Le parole di Pioli

SULLE ASSENZE – “Ci tengo a sottolineare che gli ultimi due infortuni non sono muscolari, derivano da traumi contusivi dalla gara con l’Udinese, sia Rebic sia Theo. E’ da settembre che giochiamo ogni tre giorni, tante energie spese, soprattutto a livello mentale, abbiamo dimostrato di esserci, di crederci”.

SUL GRUPPO – “Vince il Milan, siamo una squadra, siamo una squadra più forte quando siamo tutti insieme ma anche quando mancano giocatori importanti. Non siamo dei marziani, possiamo sbagliare qualche partita, conosciamo il nostro percorso, le difficoltà ci aiutano a crescere. Conosciamo pregi e difetti, stiamo migliorando per aumentare le nostre qualità”.

CLASSIFICA – “Noi guardiamo a noi stessi, siamo consapevoli delle nostre qualità. Il cammino è difficile, gli avversari sono forti. E’ la partita migliore che abbiamo fatto contro il Verona, è quella in cui abbiamo sofferto meno. Adesso ci aspetta una gara molto difficile in Europa League ma molto stimolante“.