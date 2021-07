Adani: “18 mesi sensazionali del Milan, Champions League meritata”

Lele Adani ha commentato l'ultima stagione del Milan con tanti elogi, parlando anche del mercato che stanno facendo i rossoneri.

Gli ultimi 18 mesi del Milan sono stati di altissimo livello . La squadra guidata da Stefano Pioli dal post lockdown in poi ha cambiato registro ed è tornata ad essere tra le più belle realtà del nostro campionato. L'ultima stagione è stata incredibile, con un campionato intero passato nelle zone nobili della classifica e una meritata seconda piazza. Del Milan, del suo recente passato e del mercato che Maldini e Massara stanno conducendo ha parlato Lele Adani. L'ex difensore di Inter e Fiorentina, oggi opinionista, ha espresso il suo parere sui rossoneri in un intervento alla Bobo TV.

"Il Milan ha fatto una stagione e mezzo sensazionale. L'ultimo anno è finito nel migliore dei modi con l'accesso in Champions League, che è stato davvero meritato. Chiaramente è tornato dopo una vita in questa competizione, che è difficile da vivere e da affrontare. Al Milan va da dato anche il tempo di sbagliare in Champions, non si può già giudicarlo in Europa al pari di squadre come la Juventus e l'Inter che partono già da più lontano e hanno chiaramente più esperienza.