Milan, Ziyech c’è! E ora gira un’altra folle voce di mercato: le ultime news

Hakim Ziyech al Milan? E' una pista di mercato da tenere in seria considerazione già in vista della sessione di gennaio. Il trequartista in uscita dal Chelsea è stato un obiettivo concreto dei rossoneri in estate e ora Maldini sarebbe pronto a rifarsi sotto. Anzi, lo starebbe già facendo. La conferma arriva anche da Sport Mediaset, secondo cui il Milan avrebbe avuto nuovi contatti con l'entourage di Ziyech. L'idea sarebbe quella di prelevarlo in prestito e di fargli posto con un paio di uscite: quella di Bakayoko e quella (in prestito) di Adli. L'ipotesi dunque rimane assolutamente concreta. Ma l'indiscrezione di mercato più clamorosa di queste ore è un'altra e parla di un possibile colpo totalmente a sorpresa che il Milan starebbe valutando per la prossima estate <<<