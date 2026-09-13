Il Milan osservato a Roma contro la Lazio ha reso la partita facilmente comprensibile, a mente calma: i rossoneri hanno faticato moltissimo nel primo tempo, ma sono stati incontenibili nel secondo. Una squadra milanese che ha mostrato chiaramente due facce: non è riuscita a fermare la prestazione esplosiva della Lazio nella prima metà, mentre ha brillato e si è scatenata nei secondi 45 minuti. Alla fine, il risultato di pareggio è stato corretto, confermando per il Milan che c'è ancora molto da fare e che saranno necessarie alcune decisioni chiare nelle prossime gare. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha condiviso le sue considerazioni su questa partita nel suo Editoriale di oggi.

“MILAN, AMORIM CHE DOMINA E VIENE DOMINATO”

Il commento di Ivan Zazzaroni sulla prestazione del Milan contro la Lazio: "In poco più di novanta minuti, Amorim ci ha fatto vedere il concetto fondamentale - già spiegato più volte in pubblico - del suo stile di gioco, quello che domina, e quello che è sottoposto a dominio. L'ingresso di Moreira all'inizio del secondo tempo, insieme a Pulisic e Musah, e l'uscita dei tre meno performanti, Modric, Estupiñan e Loftus-Cheek, hanno però cambiato la partita: una seconda metà in cui la Lazio non è più stata in grado di farsi valere, esaltando la velocità e la qualità di Moreira, l'energia e la presenza di Musah e la tecnica dell'americano".