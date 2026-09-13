Una pareggio rocambolesco quella tra Lazio e Milan, gara terminata 2 a 2

Lorenzo Focolari

Leao-Milan, addio in estate?

Il Milan osservato a Roma contro la Lazio ha reso la partita facilmente comprensibile, a mente calma: i rossoneri hanno faticato moltissimo nel primo tempo, ma sono stati incontenibili nel secondo. Una squadra milanese che ha mostrato chiaramente due facce: non è riuscita a fermare la prestazione esplosiva della Lazio nella prima metà, mentre ha brillato e si è scatenata nei secondi 45 minuti. Alla fine, il risultato di pareggio è stato corretto, confermando per il Milan che c'è ancora molto da fare e che saranno necessarie alcune decisioni chiare nelle prossime gare. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha condiviso le sue considerazioni su questa partita nel suo Editoriale di oggi.

Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27

MILAN, AMORIM CHE DOMINA E VIENE DOMINATO

Il commento di Ivan Zazzaroni sulla prestazione del Milan contro la Lazio: "In poco più di novanta minuti, Amorim ci ha fatto vedere il concetto fondamentale - già spiegato più volte in pubblico - del suo stile di gioco, quello che domina, e quello che è sottoposto a dominio. L'ingresso di Moreira all'inizio del secondo tempo, insieme a Pulisic e Musah, e l'uscita dei tre meno performanti, Modric, Estupiñan e Loftus-Cheek, hanno però cambiato la partita: una seconda metà in cui la Lazio non è più stata in grado di farsi valere, esaltando la velocità e la qualità di Moreira, l'energia e la presenza di Musah e la tecnica dell'americano".

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