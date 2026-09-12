Volevo sapere se questo lo consideri un punto guadagnato oppure due punti persi

“Ogni vittoria è importante. Essere arrivati al pareggio sotto di due goal è significativo. Non so dire se questi siano i punti più meritati in un secondo tempo. Penso che fare punti sia qualcosa di importante perché quando hai una settimana per lavorare, se giochi una partita, a volte ti senti molto bene: le cose importanti poi tornano. So che qui è difficile. È difficile continuare a giocare, lo so, è difficile, continuare a giocare cercando di fare più punti”.

Stasera è più arrabbiato per come ha giocato la squadra nel primo tempo o è più contento per la reazione del secondo

«È tutto uguale. La squadra non era un’altra, non sono due squadre diverse, non sono partite diverse. È sempre la stessa partita. Sono ad ora tutti apprezzano il modo in cui giochiamo, ogni secondo, lo spirito che ci mettiamo in qualsiasi momento”.

Ancora una volta partita l'hanno cambiate i cambi potendo tornare indietro rimetteresti la stessa formazione oppure il Milan del secondo tempo deve diventare il Milan che inizia le partite quindi inizierà a sinistra con Pulisic titolare

A questa domanda rispondo come ho già detto i precedenza: non ci sono prima squadra e seconda squadra, gioca chi lavora sodo non vado a nomi. Lo spirito è diverso. È diverso il modo in cui affrontiamo la partita, quindi possiamo iniziare la partita con chiunque si voglia mettere in gioco. Bisogna iniziare le partite sapendo che non possiamo prevedere quali saranno le partite più importanti della nostra stagione. E noi ancora non giochiamo in questo modo. Giochiamo come se aspettassimo il verdetto. Oggi abbiamo avuto questa reazione perché stavamo perdendo. Non voglio dire che dobbiamo cambiare tutto, ma forse dobbiamo parlare di più dell’energia che mettiamo nel gioco.»

Dopo 45 minuti credi che Moreira e Chukwueze possano giocare insieme tutta la partita

A volte li vedo lottare per conquistarsi il posto, ma come avete visto oggi, io voglio semplicemente giocare con tre difensori, con gli esterni sulle fasce. A volte qualcuno deve giocare e il giocatore lo fa davvero bene. Sulla sinistra abbiamo esperienza. Sappiamo cosa possono darci entrambi i giocatori”.

In quale momento del primo tempo ha capito che nel secondo avrebbe dovuto cambiare così tanto nella testa dei giocatori del suo Milan ?

Nel momento in cui l’ho percepito io, l’ha percepito tutto lo stadio: nei primi cinque minuti si è visto che la partita veniva giocata a grande velocità. Quindi, perché avremmo dovuto cambiare qualcosa nella nostra squadra? Niente. Abbiamo giocato cambiando il nostro approccio iniziale oppure oggi saremmo stati troppo morbidi. Perciò posso dirvi che, comunque, abbiamo iniziato abbastanza bene la partita, concedendo loro un’opportunità. Dopo cinque minuti è successo qualcosa… non lo so. In quel momento ho capito che era arrivato il momento di cambiare, ma eravamo bloccati.Per dieci minuti… non siamo stati praticamente dentro la partita…