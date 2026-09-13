Se alla conclusione dei 90 minuti, più il recupero all'Olimpico tra Lazio e Milan, bisognasse fare un bilancio, si potrebbe dire che per la squadra rossonera si tratta soprattutto di un punto guadagnato. Considerando la situazione, una rimonta del Milan all'intervallo sembrava un’illusione. Tuttavia, la prestazione eccezionale nella ripresa provoca anche un certo rammarico nel Diavolo e in Amorim: sicuramente, servirà come lezione per tutti e, in particolare, come stimolo per i prossimi e numerosi impegni.

Un punto importante, evitato il disastro per un soffio

Durante l'intervista che ha seguito la partita, Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Questa mattina, in edicola, Il Giornale evidenzia il punto guadagnato dal Milan, considerando nel complesso l'escursione romana. Nel suo spazio dedicato allo sport, il quotidiano riporta: "Moreira è stato protagonista e il Milan passa da un disastro a un punto d’oro". Nel sottotitolo si fa notare l'importanza delle decisioni a metà tempo prese da Amorim: "Cambi cruciali. I rossoneri inizialmente deludenti, poi promettenti. Il belga-portoghese contribuì alla rimonta, buone prestazioni anche da parte dell'ex Gattuso e della Lazio".Rispondendo alle domande abituali poste dai giornalisti in studio, ha commentato la performance dei rossoneri nel secondo tempo. Ecco le sue affermazioni.

"Nella seconda frazione di gioco loro hanno mostrato la loro qualità, mettendoci in difficoltà. Sappiamo quanto sia impegnativo giocare come desideriamo per 95 minuti. Già all'inizio del primo tempo ci siamo abbassati, ma è comprensibile poiché abbiamo subìto due gol che erano davvero spettacolari. È stato un buon segno non aver subito un ulteriore contraccolpo, visto che sembrava potesse andare in quel modo alla fine.