Questa settimana il Milan non ha tempo per riflettere. La squadra rossonera è tornata a Milano nella serata di ieri e questa mattina sarà già in campo a Milanello. Secondo quanto riportato dai giornali locali oggi è già in programma un allenamento nel centro sportivo di Carnago, con i titolari della partita di ieri - e chi ha giocato di più - che parteciperanno a una sessione di recupero. Il calendario non lascia spazio a distrazioni o pause in questa settimana.

Gli impegni della settimana

Mercoledì, tra appena tre giorni, iltornerà in campo. I rossoneri ritornano a San Siro per la seconda volta in questa stagione e lo faranno nella loro prima partita di Europa League contro il. I rossoneri scenderanno in campo il 16 settembre alle 21 di fronte ai propri tifosi, in un match che sicuramente susciterà grande emozione per i numerosi ex partecipanti: da Amorim a Ramos, passando per Diego Moreira che ha avuto un ruolo fondamentale nel pomeriggio di ieri.