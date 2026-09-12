Ciao Yunus, ci siamo visti dopo il Torino e abbiamo parlato di quanto ti sentissi sempre più centrale in questo progetto ma ti rendi conto che comunque questa squadra con te in campo cambia completamente faccia anche oggi sei entrato aggressività dinamismo in mezzo al campo senti anche la fiducia del mister, insomma e questo ti aiuta a giocare sempre meglio…

Amorim è un grande allenatore di rendere perché mi rende più sereno e mi aiuta a esprimermi di più. Mi aiuta sicuramente e poi il modulo è molto chiaro per me quindi mi aiuta a giocare bene perché cioè abbiamo una maniera chiara come giocare

Ti vedo cambiato e che clima c'era, eravate tristi, contenti per il punto raggiunto ?

Siamo soddisfatti perché abbiamo controllato la partita nel secondo tempo ,perché abbiamo fatto la partita.