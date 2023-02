Svolta Zaniolo: il giocatore è atteso oggi a Istanbul per la firma

Inoltre è stata fissata una clausola rescissoria a 35 milioni di euro (per favorire eventualmente il Milan per la prossima stagione). In questo modo- in termini economici- il vantaggio è per tutti. Sia per la Roma (che avrà comunque diritto ad una percentuale sulle rivendita del giocatore), sia il club turco (che -nel caso in cui volesse partire- otterrà una plusvalenza), sia Zaniolo stesso che guadagnerà circa un milione di euro in più rispetto all'ingaggio che percepiva in giallorosso. Il problema adesso ce l'ha Josè Mourinho: manca infatti il suo sostituto (che verosimilmente adesso non arriverà). La trattativa ha subito comunque un rallentamento a causa del tremendo terremoto al confine con la Siria ma entro la giornata di domani è atteso l’annuncio ufficiale dell'operazione.