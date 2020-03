Zaccheroni su Ibrahimovic: “E’ sempre un gran bel vedere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Alberto Zaccheroni ha dedicato un pensiero al numero 21. “Adoro Ibrahimovic. Ho il rimpianto di non averlo mai allenato”, le parole del romagnolo. “Nonostante l’età è sempre un gran bel vedere. Ora è un punto di riferimento. Se si riparte sarà decisivo perché questa squadra ha soprattutto bisogno di un leader. Per il futuro, invece, non è che ricostruisco basandomi su un campione di 39 anni”.

“Il suo addio sarebbe un gran peccato, ma non un problema. Adesso comunque è importante che Zlatan aiuti il club, sempre che si riprenda”.