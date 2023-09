Youth League, Milan-Newcastle 4-0: è Camarda show! Altri 2 gol per il baby fenomeno rossonero

Altri due gol e record per il giovanissimo Francesco Camarda, a segno anche in Youth League nella prima sfida tra Milan e Newcastle

Aspettando l'esordio dei "grandi" in Champions League, il Milan parte fortissimo in Youth League contro il Newcastle. I ragazzi di Abate infatti hanno schiantato gli inglesi per 4-0, mettendo in luce lo straordinario talento del baby fenomeno Francesco Camarda. Per il 15enne una doppietta, mentre gli altri due gol sono stati segnati da Traorè e Zeroli.

Una settimana da urlo per Camarda che, nonostante la giovanissima età, è stato promosso nella Primavera del Milan. Con la doppietta al Newcastle, il classe 2008 è diventato il giocatore italiano più giovane ad aver segnato un gol nella massima competizione giovanile europea. Solo 3 giorni fa il talento rossonero ha siglato il suo primo gol nel campionato Primavera, che lo ha incoronato come il primo classe 2008 nella storia del torneo a trovare la via della rete. Insomma, la carriera di Camarda con la maglia del Milan è appena agli inizi, ma questo ragazzo sta già macinando record su record, oltre che gol su gol.

