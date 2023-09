Champions League, Newcastle rischia una sanzione dalla UEFA: il motivo

Questo pomeriggio il Milan scenderà in campo per la prima giornata di Champions League. I rossoneri saranno impegnati alle 18:45 contro il Newcastle a San Siro. Si tratta di una partita molto importante per i Diavoli, che non possono sbagliare dopo la pesante sconfitta rimediata nel Derby. Dall’altra parte invece gli inglesi torneranno a giocare una partita della massima competizione europea dopo oltre vent’anni. Tuttavia proprio il Newcastle rischia una sanzione da parte della UEFA .

Il motivo

Come riferisce il Corriere dello Sport: "Tutta colpa del ritardo in conferenza stampa dell'allenatore Eddie Howe e di Sandro Tonali. Le loro parole erano attese per le 19, ma l'aereo del Newcastle non solo è partito con un'ora di ritardo, ma ha anche trovato una tempesta su Milano al suo arrivo che ha ritardato ancora di più l'orario di arrivo nel capoluogo lombardo. Le conferenze stampa, per essere in linea con il regolamento Uefa, devono svolgersi tra le 12 e le 20 del giorno precedente alla gara. E ogni variazione, come rivelato dal The Sun che cita l'articolo 73 del regolamento, deve essere concordata preventivamente con la Uefa".