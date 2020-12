Verso Sassuolo-Milan: le ultime su Kjaer, Ibrahimovic e Theo Hernandez

Verso Sassuolo-Milan: Kjaer no, Ibra nì, Theo sì

MILANO – Il Milan si sta già preparando alla delicata trasferta di Sassuolo, prevista per domenica alle 15. Stefano Pioli, però, dovrà ancora fare a meno di alcuni punti cardine della sua rosa e della formazione titolare; oltre ai lungodegenti Bennacer e Gabbia, infatti, il tecnico rossonero dovrà fare a meno anche di Kjaer. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport: il difensore danese, che è alle prese con una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra ha proseguito il suo lavoro personalizzato nella speranza di riaverlo a disposizione il prima possibile.

Notizie più positive, invece, arrivano dagli altri due infortunati di lusso. Theo Hernandez ha smaltito l’affaticamento muscolare patito nel pre Genoa e sarà regolarmente in campo, mentre, per quanto riguarda Zlatan Ibrahimovic, Pioli si augura di recuperarlo almeno per la panchina, anche se una decisione definitiva verrà presa tra oggi e domani dopo che ieri lo svedese ha lavorato ancora a parte. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<