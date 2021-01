Verso Milan-Juventus, le parole di Pioli in conferenza stampa

MILANO – Alla vigilia di Milan-Juventus, da Milanello, si è svolta la conferenza stampa di Stefano Pioli. Queste tutte le parole del Mister, trasmesse in diretta su AC Milan Official App e Milan TV e fornite da acmilan.com:

LA SQUADRA “Siamo sempre stati bravi a porci piccoli obiettivi, il prossimo è dare il massimo e provare a vincere anche domani. Pareggio? Pensare al pareggio è il modo più semplice per rischiare la sconfitta, noi ci prepariamo a vincere. Non guardiamo ai risultati degli altri, al momento la classifica non è l’aspetto più importante. Credo staremo meglio come condizione rispetto a Benevento“.

L’ANDATA COME ESEMPIO “L’andata ci ha insegnato che le partite non finiscono mai, si può sempre recuperare. Questo aspetto la squadra l’ha capito e sfruttato. Comunque la vittoria di luglio è il passato, ci ha dato autostima e convinzione ma è domani che conta“.

VERSO MILAN-JUVENTUS “Mi aspetto una Juve in crescita, all’inizio hanno perso qualcosina perché erano all’inizio di un nuovo percorso. Restano forti, di qualità ed esperienza, difficili da affrontare e pericolosi. Ci faremo trovare pronti, dovremo essere molto lucidi tatticamente. Milan-Juve è sempre una grande partita. Sarà importante ma non decisiva, probabilmente ci saranno più ostacoli del solito ma noi abbiamo dimostrato di giocarcela con chiunque. Sarà un esame importante, dovremo alzare il livello e dare tutto“.

IL CAMPIONATO

“Finora abbiamo fatto un percorso incredibile, finora nessuno ha fatto meglio di noi, ma il campionato è ancora molto aperto, è una maratona, e con tante squadre forti e gli stessi obiettivi. Ci sarà da lottare fino alla fine per le prime posizioni. Dobbiamo mantenere alta l’intensità e la qualità“.

PIOLI IS ON FIRE

“Sono grato al Club per il supporto e ai giocatori per la fiducia. Rimango equilibrato, conosco bene i momenti e so che le cose possono cambiare velocemente, quindi sono ancora più ambizioso nel puntare sempre più in alto. Da giocatore sono arrivato alla Juve molto giovane, ho imparato molto dai vari campioni dell’epoca e sono uscito da quell’esperienza più maturo“.

I SINGOLI

“Ibrahimović sta meglio ma non è ancora a disposizione. Leão sta crescendo tanto, la dimostrazione che per i giovani ci vuole tempo; ha qualità e si è sempre messo a disposizione. Conti è un buonissimo giocatore, affidabile, ultimamente sono cambiate le gerarchie ma non è niente di definitivo. Krunić deve mettere in campo le sue caratteristiche, non gli dirò niente di particolare se non di fare attenzione a quei piccoli dettagli che in questo tipo di partite possono fare la differenza“.

IL MERCATO

“La società è presente tutti i giorni, il confronto è continuo, se ci saranno delle opportunità si farà trovare pronta. Non abbiamo messo nessun giocatore sul mercato“.