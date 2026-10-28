Nel cambio di giocatori previsto da Amorim per il match di oggi pomeriggio contro il Bologna, non sono solo Modric e Pulisic a rimanere in panchina: potrebbe trascorrere la partita anche Pavlovic

Oggi alle 18. 30, ilallenato daaffronta il Bologna a San Siro, un incontro cruciale non solo per i tre punti in palio, ma anche per prepararsi al Derby contro l'Inter di sabato sera. Per questo motivo, il tecnico lusitano sta considerando di risparmiare alcuni dei calciatori che avrà bisogno di più freschi per la notte di Halloween: oltre apotrebbe trovare posto in panchina oggi, dopo aver giocato tutte le partite.

Questa mattina la redazione di Tuttosport ha parlato delle decisioni di Ruben Amorim in preparazione al Bologna, evidenziando che anche tre titolari di spicco potrebbero riposare: oltre a Modric e Pulisic, anche Pavlovic. Il quotidiano riporta questo titolo: "Fiducia ad Amorim, lo dicono i numeri". Nel sottotitolo si approfondisce l'argomento e si rivelano alcune indiscrezioni sulla formazione: "Negli ultimi 65 anni solo Carniglia ha avuto un avvio migliore. Contro il Bologna a riposo Pavlovic, Modric e Pulisic". Nella linea difensiva a quattro, al centro, dovrebbe esserci in coppia con De Winter, Sankhoun Diawara, mentre sui lati agiranno Tomori e Estupinan.