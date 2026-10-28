L'obiettivo di Milan e Bologna è portare a casa la vittoria per competere nelle zone alte della classifica Lorenzo Focolari 28 ottobre - 18:30 - Milano Scegli IlMilanista come fonte preferita su Google: clicca qua! © RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta Continua la lettura News Milan Milan-Bologna| La formazione ufficiale del match News Milan Amorim: “Derby? Pensiamo prima al Bologna…” News Milan Il Milan non vuole fermarsi: a San Siro arriva il Bologna News Milan Ravezzani attacca la gestione di Camarda: “Quasi umiliato a Udine” Commenti Invia Commento Tutti Leggi altri commenti