Ruben Amorim, tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanTV dopo la partita Milan-Bologna, conclusa con un punteggio di 2-4 a favore della squadra ospite

Ruben Amorim, responsabile del Milan, ha discusso con MilanTV dopo la sfida tra Milan e Bologna, terminata con un risultato di 2-4 per gli avversari: "Anche nei primi quarantacinque minuti, sebbene fossimo in vantaggio e avessimo il predominio del possesso palla, percepivo una carenza di vitalità.

Non ci siamo presentati in campo come la squadra che conosciamo fin dall'inizio, ma i ragazzi stanno dando il massimo.

Osservando la partita, sento che ogni giocatore sta dando tutto, raggiungendo i propri limiti.

Abbiamo subito due gol nei primi minuti del secondo tempo e la situazione è diventata estremamente difficile per noi.

Con Camarda abbiamo avuto una grande chance per cambiare il corso del match, per pareggiare e tentare di conquistare la vittoria; tuttavia, nel momento in cui stavamo prendendo dei rischi, in fase di transizione ci hanno infilato il quarto gol.

Dobbiamo andare avanti, non abbiamo molto tempo per riflettere su questa sconfitta: dobbiamo girare pagina e concentrarci sulla prossima partita.

"

Il riepilogo di Milan-Bologna(2-4)

Di seguito il resoconto di Milan-Bologna, incontro valido per il 9° turno di Serie A:

MILAN-BOLOGNA 2-4

MARCATORI: 8' Mbangula, 14' Cisse, 27' Cisse, 60' aut. Bartesaghi, 62' Mbangula, 86' Mbangula

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan, Tomori (dal 45' Modric), De Winter, Pavlovic, Estupinan (dal 58' Diawara), Hutchinson (dal 58' Pulisic), Musah, Jashari, Bartesaghi (dal 63' Camarda), Cisse, Ramos (dall'87' Comotto). In panchina: Bouyer, Torriani, F. Terracciano, M. Cissé, Vladimirov, Perera, Vos, Ossola, Menon. All.: Amorim.

BOLOGNA: Skorupski; Darmian (dal 59' Vitik), Casale (dal 79' Helland), Theate (dal 70' Heggem); Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane (dal 59' Miranda); Bernardeschi (dal 59' Cambiaghi), Mbangula; Odgaard. In panchina: Pessina, Happonen, Moro, Amondarain, Dovbyk, El Azzouzi, Libra, Lo Monaco. All.: Palladino.

ARBITRO: Sacchi

AMMONITI: Pobega (B), Heggem (B)