Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è stato intervistato da Andrea Ramazzotti per La Gazzetta dello Sport. Qui di seguito sono riportati alcuni passaggi delle sue affermazioni:

“È assolutamente fattibile, senza dubbio. Lo affermo senza voler sembrare presuntuoso. Ogni mattina mi sveglio con la speranza che ci sia una piccola possibilità, cioè che l’Inter inizi a ottenere dei pareggi invece che delle vittorie, e che noi cominciamo a collezionare una serie di trionfi. L’unica cosa che mi interessa è vincere, ma dobbiamo affrontare ogni incontro singolarmente, cercando di recuperare punti su chi è in testa, giorno dopo giorno”.

Non mi ritengo mai soddisfatto. Mi spiego: sono felice quando vinciamo un match, ma ciò non ha grande significato. Chiedetemi se sarò felice quando alzerò un trofeo o otterrò il campionato. In quel caso vi dirò che sarò veramente contento. Al momento abbiamo ancora molto da fare e, in aggiunta, ci sono stati diversi infortuni che mi hanno inquietato. Pertanto, ora sono preoccupato e sempre focalizzato su come possiamo migliorare. Ho un compito da portare a termine e non mi fermerò finché non avremo raggiunto i nostri obiettivi. Chiunque mi conosca e ha collaborato con me, sa che non sono mai soddisfatto finché non raggiungo la meta.