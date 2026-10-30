Milan e Inter hanno svelato il piano per il nuovo impianto sportivo: la futura sede degli rossoneri e nerazzurri verrà denominata Generali Stadium e, secondo le stime, sarà operativa a partire dalla stagione 2031/2032, in coincidenza con l'estate '32, quando l'Italia sarà il paese ospitante degli Europei insieme alla Turchia. I due club hanno presentato il progetto nel pomeriggio e nella serata di ieri, con un piano elaborato da due famosi studi di architettura riconosciuti a livello internazionale: Foster + Partners e MANICA.

Il nuovo stadio avrà una capacità di 71. 500 spettatori: tutti i posti saranno accessibili e alcuni di essi verranno riservati a servizi premium. Il costo totale della struttura sarà di 700 milioni di euro, parte di un investimento complessivo che si avvicina ai 2. 3 miliardi. La denominazione Generali Stadium sarà posseduta dal grande gruppo assicurativo, che ha ottenuto i diritti di naming per un periodo di 25 anni, versando ai club un totale di 650 milioni. I lavori di costruzione dovrebbero iniziare nel 2028 e concludersi, come già menzionato, all'inizio della stagione 2031/2032.