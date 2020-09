Verso Crotone-Milan, Rebic punta al posto di Ibrahimovic

Verso Crotone-Milan, Rebic punta

MILANO – Vista l’assenza per positività al coronavirus di Ibrahimovic sarà Rebic l‘attaccante centrale del Milan contro il Crotone. L’attaccante croato, dopo i 12 goal segnati nella passata stagione, ha certamente le qualità per far bene in quella posizione. Ovviamente non si tratta di una punta centrale vera e propria, ma più che altro di un mezzo 9: un attaccante che sa, dunque, sia agire da prima punta per fisico e freddezza in zona goal ma che abbia anche caratteristiche per puntare la porta da lontano, più tipiche di un esterno.